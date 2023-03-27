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В телевизионном шоу «Маска» простились с Вороном

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В телевизионном шоу «Маска» простились с Вороном
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Фото из открытых источников

В рамках телевизионного шоу канала НТВ "Маска" простились с исполнителем, который скрывался в костюме Ворона. Вечером в воскресенье, 26 марта, с ним соревновались Мандрил и Хомяк. Зрители решили защитить Мандрила. Судьбу оставшихся двоих участников пришлось решать членам звездного жюри.

Как сказал Алексей Воробьев, ему выбирать с каждым выпуском становится все сложнее. Но проголосовал артист за то, чтобы остался Ворон. Певица Валерия решила, что много женщин покидают телешоу. За маской Хомяка, по ее мнению, прячется женщина. Поддержала коллегу ведущая Регина Тодоренко. Филипп Киркоров, полагая, что Ворон - это рэпер Тимати, проголосовал за уход из проекта Хомяка. Решающий голос против Ворона был за Тимуром Родригезом.

Все члены жюри, помимо Киркорова, были уверены, что за образом Ворона прячется Ваня Дмитриенко. И они оказались правы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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