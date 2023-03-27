«Газета»: Ведущий Сергей Карнаухов объяснил, зачем заскринил женщину с декольте

Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Карнаухов решил объяснить, зачем он увеличил изображение зрительницы с глубоким декольте из зала, где президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о размещении в стране ядерного оружия.

Журналист не смог удержатся и запечатлел фото с красивой девушкой. При этом зрители увидели действия, которые ведущий совершал с планшета, пишет Газета.

Тема размещения ядерного оружия в Белоруссии у меня вызвала воспоминания из детства об угрозе ядерного апокалипсиса. Когда, находясь под эмоциями, увидел красивую девушку, не удержался, сделав скриншот, — отметил Карнаухов.

Позже журналист признался, что это шутка, хотя об истинных мотивах решил не говорить.

Пускай это будет напоминанием о том, что весной каждый мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина должна быть прекрасным созданием, которое украшает мир, — добавил Сергей.