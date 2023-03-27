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Вера Брежнева в соцсети ответила недовольным её новым имиджем: «С вами не поэкспериментируешь»:

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Вера Брежнева в соцсети ответила недовольным её новым имиджем: «С вами не поэкспериментируешь»:
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Фото из открытых источников

Известная украинская певица Вера Брежнева ответила хейтерам. Некоторые пользователи были недовольны сменой имиджа артистки. Недавно Брежнева представила новый видеоклип на песню "Тaкi ми люди" ("Такие мы люди"). В ролике она предстала с совершенно новым имиджем. Вера удивила короткой стрижкой и темными волосами. Но не все поклонники оценили кардинальные перемены. Они отметили, что исполнительнице намного больше идет светлый цвет волос.

"Ребята, с вами не поэкспериментируешь. Может быть, вы привыкли? Полгода хотела стрижку каре… Согласна, что цвет необычный, но что делать, если очень хочется?" — написала Брежнева.

Также звезда призналась, что сменить прическу не решилась, а для съёмок всего лишь использовала парик.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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