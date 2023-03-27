Вера Брежнева в соцсети ответила недовольным её новым имиджем: «С вами не поэкспериментируешь»:

Известная украинская певица Вера Брежнева ответила хейтерам. Некоторые пользователи были недовольны сменой имиджа артистки. Недавно Брежнева представила новый видеоклип на песню "Тaкi ми люди" ("Такие мы люди"). В ролике она предстала с совершенно новым имиджем. Вера удивила короткой стрижкой и темными волосами. Но не все поклонники оценили кардинальные перемены. Они отметили, что исполнительнице намного больше идет светлый цвет волос.

"Ребята, с вами не поэкспериментируешь. Может быть, вы привыкли? Полгода хотела стрижку каре… Согласна, что цвет необычный, но что делать, если очень хочется?" — написала Брежнева.

Также звезда призналась, что сменить прическу не решилась, а для съёмок всего лишь использовала парик.