Владимир Соловьёв заявил о сатисфакции для Максима Галкина*

Владимир Соловьёв заявил о том, что нужно требовать от Максима Галкина* (признан иноагентом) сатисфакцию. По словам ведущего, стендап-комик должен обязательно поплатиться за оскорбительные "шуточки".

На скандальную "шутку" юмориста по поводу поп-короля Филиппа Киркорова и телеведущей Ольги Скабеевой отреагировал Соловьёв. В ходе концерта в Израиле шоумен заявил о способе, который позволит "остановить боевые действия". Для этого иноагент предложил отправить на передовую Киркорова в прозрачных колготках с головой Скабеевой в руках.

По словам Соловьёва, подобными "остротами" молодой муж Пугачевой перешёл ту черту, за которой последует уголовная ответственность:

Есть люди, есть . Макса Галкина* считаю абсолютным гнидой. Есть такое выражения, за которые нужно морду быть. Этого мало. Считаю, что надо возбудить уголовное дело. У меня есть вопросы к руководителю Следственного комитета Бастрыкину. Вызвать человека нужно и судить, а заодно конфисковать имущество.