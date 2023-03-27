Выступающий против России актер Ивар Калныньш в США играет спектакли на русском языке

В последнее время Ивар Калныньш, который много лет работал в российском кинематографе, неоднократно отметился резкими антироссийскими высказываниями. Они связаны с позицией 74-летнего артиста по СВО.

Однако на своих гастролях в США Калныньш выступает с постановкой "Мастер и Маргарита" по одноименному роману российского писателя Михаила Булгакова. Причем играет он роль Понтия Пилата на русском языке. Недавно показ состоялся в Чикаго. После завершения постановки Калныньш провозгласил проукраинский лозунг.

Как отметил Михаил Шахназаров, латышский актер "отвратительно играл и едва передвигался по сцене". 80% публики - это русскоязычные граждане. После представления публицист поинтересовался у артиста, почему он играет не на латышском языке, а на русском.