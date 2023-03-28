35-летняя актриса РФ Акиньшина вышла в свет со своим возлюбленным вопреки слухам

Актриса театра и кино Оксана Акиньшина и ее возлюбленный, актер Данила Козловский появились вместе на очередном светском мероприятии. Они посетили церемонию вручения премии МХТ, которая была утверждена художественным руководителем московского театра Константином Хабенским.

Артисты не стали позировать перед камерами на красной дорожке, а предпочли пройти прямо к своим местам. Но журналисты и очевидцы засняли пару.

Отмечается, ходили слухи о том, что 35-летняя Акиньшина и ее новый бойфренд Козловский находятся за рубежом. В феврале звездная пара уезжала в Америку. Тогда многие полагали, что знаменитые актеры эмигрировали и больше не вернутся в РФ.