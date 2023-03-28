44-летняя Елена Летучая продемонстрировала свою фигуру в кружевном белье

Больше 6 лет популярная российская телеведущая Елена Летучая живет в счастливом браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. Звезда ТВ предпочитает держать в секрете личную жизнь. Хотя в социальных сетях нередко делится личными снимками.

Недавно 44-летняя ведущая разместила в микроблоге целую серию откровенных фотографий. На снимках Елену запечатлели в кружевном нижнем черном белье.

"Девушка в открытом купальнике — одета. Девушка в закрытом купальнике — раздета. Объяснить нельзя — только запомнить," , - подписала кадры Летучая.

Стоит сказать, что снимки вызвали бурную реакцию у пользователей. Подписчики написали много приятных комментариев. Большая часть назвала знаменитость самой красивой звездой в российском шоу-бизнесе.