В США решили принять закон об изменении обозначения Китая в официальных документах

В американском законодательном органе разработан и представлен на официальное юридическое введение в законодательство проект закона о новом обозначении Китая в разных официальных документах. Если раньше к Китаю иногда применялось обозначение развивающееся государство, то теперь, согласно нормам нового закона, запрещается использовать это обозначение.

Согласно новому закону, в разных государственных учреждениях самих США запрещается обозначать Китай как развивающееся государство. Также дипломатические представители американского государства согласно закону должны прилагать усилия, чтобы такое обозначение к Китаю не применялось и в международных организациях.