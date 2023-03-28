Болтон выразил мнение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

Занимавший ранее должность в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон выразил мнение о ситуации вокруг размещения ядерных ракет из Российской Федерации на территории Белоруссии. По его мнению, это решение не влияет на изменение ситуации в этом отношении.

В качестве обоснования своей позиции он указал на размещенное в Калининградской области ядерное оружие РФ. Болтон подчеркнул, что Калининградская область находится западнее, чем Белоруссия, и ближе к государствам североатлантического альянса. И уже прежде, чем были размещены ракеты в Белоруссии, там уже располагалось ядерное оружие.