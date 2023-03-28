Китайский дипломат выразила мнение о внешней политике США

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин выразила мнение о внешнеполитическом курсе американского политического руководства. Она заявила, что политики США вмешиваются во внутренние дела суверенных государств под предлогом распространения демократии. При этом она отметила, что в самом американском государстве не занимаются исправлениями в политической системе США.

Нин заявила, что в современной геополитической ситуации государствам на международной арене следует расширять сотрудничество между собой. Однако она подчеркнула, что делать это следует не так, как указывает американское политическое руководство.