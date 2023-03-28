Yandex.RTB

Китайский дипломат выразила мнение о внешней политике США

Image 16+
Китайский дипломат выразила мнение о внешней политике США
В Мире
Фото из открытых источников

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин выразила мнение о внешнеполитическом курсе американского политического руководства. Она заявила, что политики США вмешиваются во внутренние дела суверенных государств под предлогом распространения демократии. При этом она отметила, что в самом американском государстве не занимаются исправлениями в политической системе США.

Нин заявила, что в современной геополитической ситуации государствам на международной арене следует расширять сотрудничество между собой. Однако она подчеркнула, что делать это следует не так, как указывает американское политическое руководство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Болтон выразил мнение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

Сегодня, 08:13

В США решили принять закон об изменении обозначения Китая в официальных документах

Сегодня, 08:08

Китайский дипломат прокомментировала решение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

Вчера, 19:33

Биричевский обозначил позицию по ситуации с ВТО

Вчера, 10:43

Журналист Никифорова выразила мнение о политике США по отношению к Китаю

Вчера, 10:33

Филиппо отреагировал на заявление Зеленского

26-03-2023, 19:13

Политолог Можегов выразил мнение о ситуации в западных государствах

26-03-2023, 15:23

Матвейчев прокомментировал позицию западных государств по отношению к Китаю

25-03-2023, 11:58

Захарова прокомментировала заявление Трюдо

24-03-2023, 16:38

Каллас заявила об экспорте из РФ

23-03-2023, 17:58

Помпео выразил мнение о сотрудничестве РФ и Китая

23-03-2023, 13:33

CNN: В ООН предрекают человечеству глобальные катастрофы из-за изменения климата

22-03-2023, 19:47

Кисида заявил о продолжении санкционной политики

22-03-2023, 08:33

Путин считает, что Цзиньпин много внимания уделяет отношениям РФ и Китая

20-03-2023, 18:43

Бербок сделала заявление о политике РФ по отношению к Молдавии и Грузии

20-03-2023, 11:13

Проведен социологический опрос об отношении к политике Макрона

19-03-2023, 18:58

Пушков напомнил о намерениях США в отношении Крыма

19-03-2023, 14:53

Британские СМИ: Россия шесть раз была близка к развязыванию мировой войны с Западом

19-03-2023, 09:23

Американский журналист выразил мнение о границах Украины

18-03-2023, 19:18

Володин выразил мнение о финансовой ситуации в ЕС

17-03-2023, 12:38

«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя
  • 26-03-2023, 17:59

«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре
  • Вчера, 18:17

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает

Глава ФЗНЦ Шугалей призвал законодательно урегулировать процесс перехода военнослужащих в ЧВК
  • 25-03-2023, 20:17

Глава ФЗНЦ Шугалей призвал законодательно урегулировать процесс перехода военнослужащих в ЧВК

Социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей направил главе комитета по обороне Госдумы РФ Андрею Картаполову обращение с

R.Life: певец Филипп Киркоров упомянул свою бывшую жену Аллу Пугачеву на телешоу «Маска»
  • Вчера, 17:10

R.Life: певец Филипп Киркоров упомянул свою бывшую жену Аллу Пугачеву на телешоу «Маска»

Во время популярного телешоу «Маска» Филипп Киркоров неожиданно вспомнил о своей бывшей жене Алле Пугачевой. Проект выходит на канале НТВ. В этом

Режиссер «Короля и Шута» Рустам Мосафир резко ответил на критику со стороны вдовы Горшка
  • 26-03-2023, 17:21

Режиссер «Короля и Шута» Рустам Мосафир резко ответил на критику со стороны вдовы Горшка

Режиссер «Короля и Шута» Рустам Мосафир прокомментировал сообщение вдовы Михаила Горшенева о том, что сериал порочит имя покойного музыканта. По

Михалков заявил, что поведение иноагента Смольянинова находится на грани сумасшествия
  • 25-03-2023, 16:17

Михалков заявил, что поведение иноагента Смольянинова находится на грани сумасшествия

Кинорежиссер Никита Михалков жетско раскритиковал актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом), который поспешно покинул свою родину. По мнению

Интересная информация
СП: Румыния не хочет потакать прихотям НАТО по вопросам Украины
  • 26-03-2023, 10:46

СП: Румыния не хочет потакать прихотям НАТО по вопросам Украины

Причерноморские соседи России все больше задумываются о выходе из ЕС и НАТО. Об этом сообщает информационное интернет-издание СП. По информации

«Взяло на себя обеспечение безопасности на флангах»: Пригожин об ответе на открытое письмо в Минобороны
  • 26-03-2023, 17:39

«Взяло на себя обеспечение безопасности на флангах»: Пригожин об ответе на открытое письмо в Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о реакции министра обороны России Сергея Шойгу на его просьбу обеспечить безопасность «оркестрантов»

В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука
  • Сегодня, 10:22

В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука

В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное

Политолог Можегов выразил мнение о ситуации в западных государствах
  • 26-03-2023, 15:23

Политолог Можегов выразил мнение о ситуации в западных государствах

Политолог Владимир Можегов выразил мнение о политике западных государств. Он отметил, что в течение последних лет политическое руководство государств