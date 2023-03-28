Россиянам нужно изменить взгляды даже на бытовые вещи для того, чтобы заставить иные страны воспринимать их иначе. В этом уверен актер РФ Антон Шагин.

По словам артиста, у РФ «есть своя корневая система», а «русские являются самодостаточными людьми» и «Западу их не одолеть». Но следует научиться друг друга уважать. Речь идет об уважении на бытовом уровне:

«У нас есть корневая система и культурный код. Это называется русский мир. Он в себя вмещает большое количество различных традиций и культур. Русские – это самодостаточные люди. Единственная проблема состоит в том, что мы себя сами не уважаем», – сказал актер.

Шагин добавил, что каждому жителю нужно начать с себя. Только после этого ситуация улучшится на глобальном уровне.