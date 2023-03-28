Актриса «Глухаря» Виктория Тарасова рассказала о сексуальных домогательствах

Виктория Тарасова в интервью каналу «PROжизнь» вспомнила о сексуальных домогательствах со стороны мужчин. Звезда сериала «Глухарь» призналась, что однажды один известный театральный деятель пообещал роль в спектакле за ужин с продолжением.

«Один знаменитый театральный человек собирал постановку. Я поехала туда. Мне нужна была работа. Но мне прямо в лоб сказали:

«Завтра берем тебя на работу, даем тебе спектакль. В семь мы идем ужинать, а затем ко мне. Завтра придешь и заберешь пьесу. Ты работаешь, детка», — рассказала Тарасова.

Виктория в грубой форме отказала. Через некоторое время было еще одно похожее предложение от продюсера фильма:

«Очень хотела работать, но мне позвонил продюсер, сказав, что будем жить вместе или не едем никуда. Я ответила: «Никуда не едем».