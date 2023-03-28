Альбина Джанабева крепко схватилась за бокал, поклонники переживают за певицу

Последние несколько месяцев о сладкоголосой певице Альбине Джанабаевой не было ничего слышно. После слухов о трудностях в семейной жизни артистка стала очень редко появляться на людях.

Однако недавно экс-ВИАГра вышла на сцену московского театра. Также жена Меладзе продемонстрировала поклонникам в соцсети свой поход в ресторан. Альбина сидела в столичном заведении с бокалом алкоголя.

Многие фанаты предположили, что таким образом Джанабаева справляется с семейными трудностями. Поклонники решили поддержать исполнительницу. Они оставили много положительных комментариев под ее новой публикацией.

Напомним, недавно супруга артистки заметили в компании бэк-вокалистки на отдыхе. Тогда появились слухи, что певец изменяет возлюбленной. Никто из супругов произошедшее не прокомментировал.