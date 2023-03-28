Экс-участник КВН Артем Бобцов рассказал, что ему предлагали сняться в порно

Экс-участник КВН Артем Бобцов рассказал, что однажды ему предлагали принять участие в фильме для взрослых. Артист Большого театра на такое предложение ответил, что сможет решиться на только «на старости лет».

Артем признался, что приглашение сняться в порнофильме ему поступило от одного хорошо знакомого режиссера. Тогда Бобцову пообещали 76 тысяч рублей за съемочный день. Но даже такие высокие гонорары не заставили актера принять приглашение. Артист в итоге отказался.

Артем добавил, что решится на подобный эксперимент в 60-70 лет, поскольку планирует «все попробовать на старости лет». Экс-участник КВН отметил, что не интересовался подробностями участия в порно, ведь тогда его это абсолютно не интересовало.