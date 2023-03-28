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Царьград рассказал, как Голливуд обошёлся с Шерлоком Холмсом

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Царьград рассказал, как Голливуд обошёлся с Шерлоком Холмсом
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Фото из открытых источников

Шерлок Холмс — один из самых узнаваемых персонажей. Рожденный героем детективных рассказов Артура Конан Дойля, сыщик молниеносно стал культовым персонажем кинематографа. Ему посвятили не менее 200 фильмов и сериалов. Самыми удачными из воплощений стали советские фильмы в главной роли с Василием Ливановым.

Но Голливуд тоже попытался нажиться на популярном сыщике, пишет Царьград. Самой удачной попыткой использовать гениального англичанина стала лента Гая Ричи «Шерлок Холмс», которая вышла в 2009 году. Британский кинорежиссер выложился на полную. Картина запоминается оригинальным сюжетом, нестандартной манерой повествования и использованием всех самых сильных качеств Роберта Дауни-младшего. Режиссер создал современные образы, сохранившие фирменный стиль викторианской эпохи.

Правда, с фильмом возникла путаница. Ссылки на даты представленных событий соответствуют не столько хронологии книг Дойля, сколько реальной истории, а искажения реальной истории порой очень заметны. Впрочем, нужно отдать режиссеру должное — он не позволил себе вопиющей непоследовательности во времени.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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