«Джон Уик 4» собрал за выходные почти 350 млн рублей и возглавил российский прокат

Четвертая часть легендарного боевика «Джон Уик» в главной роли с Киану Ривзом возглавила российский прокат в минувшие выходные. Ее результат - 348 млн собранных рублей в прокате.

Помимо того, в тройке лидеров оказались российский мультипликационный фильм «Коты Эрмитажа» (с суммой 97 млн рублей) и картина Сарика Андреасяна об аварийной посадке самолета в поле под Жуковским в 2019 году «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (почти 93 млн рублей).

Первую пятерку замкнула лента «Поехавшая» (с 51,5 млн рублей) и картина «Праведник» (менее 18 млн. руб.). В общем и целом за прошедший уикенд кинотеатры России заработали по разным данным от 670 до 680 млн рублей. Это, между прочим, на 60% больше, чем в минувшем году.