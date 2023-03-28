«Есть свои и чужие»: Общественник Герман Владимиров оправдал «отмену» некоторых артистов в России

"Отмена" некоторых артистов в РФ является абсолютно нормальным явление на этом этапе исторического развития. Об этом сообщил основатель "Музея Новороссии" и автор проекта "Россия и мы" Герман Владимиров. Он считает, что все публичные люди должны занять четкую позицию.

"Нет у нас любимых или нелюбимых, красных или белых, черных или зеленых. Есть свои и есть чужие", - говорит общественник.

К чужим общественный деятель причислили тех, кто является противником либо противника поддерживает. Герман дал понять, что "отмена" некоторых знаменитостей в РФ – это нормально.

Речь идет прежде всего об Андрее Бурковском. Также Алексей Серебряков, который живет в Канаде, продолжает обогащаться за счет России. Есть немало украинских актеров, которые стали известны после снятого в РФ кино: Анатолий Пашилин, Алексей Горбунов и многие другие.