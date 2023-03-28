Глава Минкультуры Украины Ткаченко потребовал: На Евровидении-2023 следует использовать слово «война»

У киевских властей состоялись переговоры с организаторами песенного конкурса «Евровидение-2023». Как заявили на Украине, для них важно, чтобы во время очередного «Евровидения», которое в этом году пройдет в Ливерпуле, звучало слово «война». Об этом в Телеграм-канале написал Александр Ткаченко, глава Минкультуры Украины.
Музыкальный конкурс состоится с 9 по 13 мая. Мероприятие из соображений безопасности перенесли с территории Украины. Такое решение принял Европейский вещательный союз.
В минувшем году страна одержала победу на конкурсе. Россию же отстранили от проведения мероприятия. По финансовым причинам от участия в «Евровидение-2023» отказались Болгария, Босния и Герцеговина, Черногория, Андорра, Северная Македония, Люксембург, Монако, Словакия.