Глава Минкультуры Украины Ткаченко потребовал: На Евровидении-2023 следует использовать слово «война»

У киевских властей состоялись переговоры с организаторами песенного конкурса «Евровидение-2023». Как заявили на Украине, для них важно, чтобы во время очередного «Евровидения», которое в этом году пройдет в Ливерпуле, звучало слово «война». Об этом в Телеграм-канале написал Александр Ткаченко, глава Минкультуры Украины.

Для нас очень важно, чтобы во время Евровидения-2023 в Ливерпуле прозвучало слово «война». Это должно быть важно для всего мира, который должен понимать, почему не можем осуществлять законное право на проведение конкурса в Украине – из-за агрессии России, – написал министр.

Музыкальный конкурс состоится с 9 по 13 мая. Мероприятие из соображений безопасности перенесли с территории Украины. Такое решение принял Европейский вещательный союз.

В минувшем году страна одержала победу на конкурсе. Россию же отстранили от проведения мероприятия. По финансовым причинам от участия в «Евровидение-2023» отказались Болгария, Босния и Герцеговина, Черногория, Андорра, Северная Македония, Люксембург, Монако, Словакия.