Мясников призвал россиян не принимать таблетки, снижающие давление, без контроля

От приема некоторых препаратов предостерег жителей России известный врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом сам доктор рассказал в эфире своей передачи «О самом главном», которая выходи на телеканале «Россия 1». Также посмотреть программу можно на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил о смертельной опасности таблеток для снижения давления. Как отметил теледоктор, у человека может даже развиться инфаркт почки, инфаркт мозга или сердца.

Не принимайте никогда при подъеме давления таблетку под язык! Она работает молниеносно, «рушит» давление.

По словам медицинского работника, такая группа лекарственных средств назначается лишь тем пациентам, которые находятся под тщательным и регулярным наблюдением врачей. Именно специалисты смогут быстро оказать помощь человеку, если она ему понадобится.