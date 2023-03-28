МК: Украинская певица Алина Паш описала увиденное в прифронтовой зоне СВО фразой «Свиньи едят трупы»

Украинская певица Алина Паш дала семь концертов в прифронтовой зоне СВО. Артистка впервые рассказала о своих шокирующих впечатлениях от увиденного во время проведения выступлений. Слова исполнительницы приводит МК.

Как рассказала Паш, в глазах у местных людей она разглядела сострадание, добро, а не гнев, как этого ожидала.

"Да, несмотря на травмирующий и неизгладимый опыт войны. Вы видите, как свиньи едят трупы. Такова реальность в Донецке и Бахмуте сейчас", - отметила певица.

По словам рэп-исполнительницы, для нее это был настоящий вызов. Как отметила Алина, там ей все кажется нереальным. Кроме того финалистка шестого сезона вокального телешоу «X-фактор добавила, что "война — это хардкор".