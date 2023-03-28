«НеМалахов»: билеты на концерт Ани Лорак в России продают по 600 тысяч рублей

В России билеты на концерт певицы украинского происхождения Ани Лорак продают за 600 тысяч рублей. Речь идет о билете на место в Vip-ложе.

Об этом сообщает Telegram-канал НеМалахов. Также издание публикует скриншот с ресурса, который специализируется по продажам билетов на выступления в Москве.

Ани молчала целый год. Она не высказывалась по поводу своего отношения к спецоперации на Украине. Начались отмены концертов Лорак в южных регионах России. В связи с этим исполнительница решила написать пост в соцсети о своем отношении ко всему происходящему нынче.

Как указала эстрадная звезда, она не поддерживает насилие, однако выбирать между Украиной и РФ не хочет. Певица утверждает, что она никогда не спонсировала ВСУ. Впрочем, в комментариях к данному посту появилось много оскорбительных и неприятных сообщений.