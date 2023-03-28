Обнаженный мужчина разбил припаркованный на Уралмаше в Екатеринбурге автомобиль

По словам свидетелей происшествия, екатеринбуржец разбил стекла в авто и разбросал вещи из машины неподалеку на асфальте. Сотрудники полиции, прибившие на место вызова, задержали свердловчанина. Однако позднее правоохранительные органы передали его врачам скорой помощи. Мужчину доставили в спецучреждение. Об этом информирует пресс-служба УМВД по городу Екатеринбургу.