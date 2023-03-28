Оксана Самойлова назвала «интересной новостью» слитую переписку Джигана с фанаткой

Бизнесвумен, блогер и модель Оксана Самойлова опубликовала в одной из своих социальных сетей видеоролик, на котором она слушает в машине новость о слитой в Сеть романтической переписке ее мужа Джигана с фанаткой.

«Какие же интересные новости, ничего не скажешь», — отметила многодетная мать.

Напомним, что на скриншотах, опубликованных в Интернете, видно, как рэп-исполнитель общается с поклонницей. Они обсуждают повседневные дела, говорят о спорте и последних событиях в жизни друг друга. На одном снимке Джиган приглашает собеседницу на совместную утреннюю пробежку.

Отметим, что после этой новости Джиган вышел на связь с фанатами. Музыкант объяснил, что эти кадры являются фейком, а сам он никогда не совершает утреннюю пробежку.