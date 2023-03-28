Паулина Андреева впервые за долгое время вышла в свет с режиссером Федором Бондарчуком

27 марта 2023 года в МХТ имени Чехова прошла долгожданная церемония вручения Премии художественного театра. На мероприятии были замечены главные звезды театра, а также приглашенные гости. В их числе оказался Федор Бондарчук со своей женой Паулиной Андреевой.

К слову сказать, последний раз пара появлялась вместе на людях еще летом 2022 года. Затем актриса с головой ушла в домашние дела. В настоящее время Паулина занимается воспитанием 2-летнего сына.

Андреева сперва пыталась скрываться от журналистов, однако затем местоположение супруги раскрыл сам режиссер прямо со сцены. Бондарчук решил сказать слова благодарности, однако свою речь начал с информации о посещении премии с женой. Зрители удивились, а в ответ Федор сказал, что она сидит на последнем ряду для того, чтобы ее никто не увидел и не беспокоил.