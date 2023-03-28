Yandex.RTB

Певец SHAMAN сообщил о массовой драке со стрельбой и поножовщиной на его концерте

Image 16+
Певец SHAMAN сообщил о массовой драке со стрельбой и поножовщиной на его концерте
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дрноов) в интервью вспомнил, как на одном из его концертов началась массовая драка с поножовщиной.

«Я пел тогда на сцене, она находилась в центре зала. Вдруг услышал шум. А громко, все не услышишь. Но тут вижу, что на меня кубарем катятся десять человек. Я отлетел в сторону, прибежал в пультовую, включил свет, выключил музыку. Это была психологическая уловка для того, чтобы отрезвить дерущихся», — вспомнил SHAMAN.

По словам артиста, после он взял микрофон в руки и попросил выразить уважение к другим людям, а также выяснять свои отношения на улице. Как отметил певец, дерущиеся прислушались к его словам и покинули ресторан.

Музыкант также добавил, что спустя некоторое время они вернулись обратно. У некоторых мужчин были раны от ножа, у других от огнестрельного оружия.

«У одного было все лицо в крови, у другого прострелена спина, а третий порезанный. Приехала «скорая», милиция. Вот бывали и такие истории. Но, слава Богу, мне повезло», — добавил исполнитель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Паулина Андреева впервые за долгое время вышла в свет с режиссером Федором Бондарчуком

Сегодня, 20:25

Альбина Джанабева крепко схватилась за бокал, поклонники переживают за певицу

Сегодня, 20:19

МК: Украинская певица Алина Паш описала увиденное в прифронтовой зоне СВО фразой «Свиньи едят трупы»

Сегодня, 20:10

Мясников призвал россиян не принимать таблетки, снижающие давление, без контроля

Сегодня, 20:09

Певец SHAMAN сообщил о массовой драке со стрельбой и поножовщиной на его концерте

Сегодня, 19:54

Поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из РФ артистах

Сегодня, 19:47

«Есть свои и чужие»: Общественник Герман Владимиров оправдал «отмену» некоторых артистов в России

Сегодня, 19:40

Сиквел «Аватара» режиссера Джеймса Кэмерона официально вышел в онлайн-кинотеатрах

Сегодня, 19:36

Глава Минкультуры Украины Ткаченко потребовал: На Евровидении-2023 следует использовать слово «война»

Сегодня, 19:26

Актер РФ Антон Шагин призвал россиян уважать себя и друг друга

Сегодня, 19:20

35-летняя актриса Акиньшина вновь вышла в свет с возлюбленным Козловским вопреки слухам

Сегодня, 13:13

Оксана Самойлова назвала «интересной новостью» слитую переписку Джигана с фанаткой

Сегодня, 13:07

44-летняя телеведущая Елена Летучая продемонстрировала фигуру в кружевном белье

Сегодня, 13:00

Жена Никиты Джигурды Марина Анисина неожиданно сделала заявление о разводе с шоуменом

Сегодня, 12:54

Super: рэпер Джиган опроверг появившуюся в Сети романтическую переписку с фанаткой

Сегодня, 12:49

Покинувшая РФ латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что проходила химиотерапию и радиацию

Сегодня, 12:42

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»

Сегодня, 12:37

«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова

Сегодня, 12:30

Журналистка Алена Жигалова заявила, что Максим Галкин украл ее шутку про Долину и Лепса

Сегодня, 12:22

Соловьев придумал «расправу» для Карнаухова после инцидента с красивой девушкой в голубом платье

Сегодня, 12:16

«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя
  • 26-03-2023, 17:59

«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре
  • Вчера, 18:17

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает

Сестра сообщила правду о женщине, убившей двух своих детей и покончившей с собой в Екатеринбурге
  • 26-03-2023, 17:46

Сестра сообщила правду о женщине, убившей двух своих детей и покончившей с собой в Екатеринбурге

Стали известны новые подробности жуткой трагедии, в ходе которой в Екатеринбурге женщина убила двух своих детей, а затем и себя. О личности умершей

«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя
  • 26-03-2023, 17:59

«E1.ru»: Стала известна причина трагедии на Сортировке, где мама убила своих детей и себя

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела

В телевизионном шоу «Маска» простились с Вороном
  • Вчера, 09:09

В телевизионном шоу «Маска» простились с Вороном

В рамках телевизионного шоу канала НТВ "Маска" простились с исполнителем, который скрывался в костюме Ворона. Вечером в воскресенье, 26 марта, с ним

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»
  • Сегодня, 12:37

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»

Певец SHAMAN (настоящее имя артиста из Новомосковска Ярослав Дронов) в своей последней беседе с журналистами вновь упомянул конфликт со скандальной

Интересная информация
«Взяло на себя обеспечение безопасности на флангах»: Пригожин об ответе на открытое письмо в Минобороны
  • 26-03-2023, 17:39

«Взяло на себя обеспечение безопасности на флангах»: Пригожин об ответе на открытое письмо в Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о реакции министра обороны России Сергея Шойгу на его просьбу обеспечить безопасность «оркестрантов»

В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука
  • Сегодня, 10:22

В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука

В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное

Политолог Можегов выразил мнение о ситуации в западных государствах
  • 26-03-2023, 15:23

Политолог Можегов выразил мнение о ситуации в западных государствах

Политолог Владимир Можегов выразил мнение о политике западных государств. Он отметил, что в течение последних лет политическое руководство государств

Источники сообщили о снятии с должности командующего Героя России Рустама Мурадова
  • Вчера, 10:28

Источники сообщили о снятии с должности командующего Героя России Рустама Мурадова

Сразу несколько неофициальных источников сообщили о том, что генерал Рустам Мурадов снят с должности командующего Восточной группировкой войск. Об