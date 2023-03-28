Певец SHAMAN сообщил о массовой драке со стрельбой и поножовщиной на его концерте

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дрноов) в интервью вспомнил, как на одном из его концертов началась массовая драка с поножовщиной.

«Я пел тогда на сцене, она находилась в центре зала. Вдруг услышал шум. А громко, все не услышишь. Но тут вижу, что на меня кубарем катятся десять человек. Я отлетел в сторону, прибежал в пультовую, включил свет, выключил музыку. Это была психологическая уловка для того, чтобы отрезвить дерущихся», — вспомнил SHAMAN.

По словам артиста, после он взял микрофон в руки и попросил выразить уважение к другим людям, а также выяснять свои отношения на улице. Как отметил певец, дерущиеся прислушались к его словам и покинули ресторан.

Музыкант также добавил, что спустя некоторое время они вернулись обратно. У некоторых мужчин были раны от ножа, у других от огнестрельного оружия.

«У одного было все лицо в крови, у другого прострелена спина, а третий порезанный. Приехала «скорая», милиция. Вот бывали и такие истории. Но, слава Богу, мне повезло», — добавил исполнитель.