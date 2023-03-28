Певец Ваня Дмитриенко признался, что «старался меньше врать» во время шоу «Маска»

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В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает
Социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей направил главе комитета по обороне Госдумы РФ Андрею Картаполову обращение с
Во время популярного телешоу «Маска» Филипп Киркоров неожиданно вспомнил о своей бывшей жене Алле Пугачевой. Проект выходит на канале НТВ. В этом
18-летняя Алина Бахшалиева во время нового выпуска шоу «Голос» выбрала команду Басты. Перед этим вокалистка попросила Полину Гагарину исполнить с ней
Режиссер «Короля и Шута» Рустам Мосафир прокомментировал сообщение вдовы Михаила Горшенева о том, что сериал порочит имя покойного музыканта. По
Причерноморские соседи России все больше задумываются о выходе из ЕС и НАТО. Об этом сообщает информационное интернет-издание СП. По информации
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о реакции министра обороны России Сергея Шойгу на его просьбу обеспечить безопасность «оркестрантов»
Представитель нижней палаты российского законодательного органа Олег Матвейчев прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона
Политолог Владимир Можегов выразил мнение о политике западных государств. Он отметил, что в течение последних лет политическое руководство государств