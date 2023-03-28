Певец Ваня Дмитриенко признался, что «старался меньше врать» во время шоу «Маска»

17-летний Ваня Дмитриенко поделился своими впечатлениями от участия в телешоу «Маска». Для этого певец был вынужден изменить голос и создать «пафосный» образ, который не соответствует его характеру.

«Опасался выдать статикой и пошевелиться, потянуть ноги или руки. По поводу интонаций: просто говорил намного меньше и умеренно. В вокальном плане провел невероятную работу», — признался молодой певец.

Также участник проекта добавил, что старался всячески запутать судей низким голосом и поведением на сцене.

«Старался меньше врать, на каждую ложь находил немного правды», — говорит Ваня.

Добавим, что вокалиста жюри раскрыло в седьмом выпуске. Артист прятался в костюме Ворона. Исполнитель ожидал, что скорее всего его рассекретит Валерия и не ошибся - певица первой предположила, что за маской может скрываться Дмитриенко.