Певица Алсу радикально сменила свой имидж после отъезда из России

На днях в средствах массовой информации появилась информация о том, что певица Алсу покинула Россию. Артистка отправилась в Дубай.

Как стало известно сегодня, неожиданное путешествие знаменитой исполнительницы было организовано ради съемок нового видеоклипа.

«Мы сейчас находимся в пустыне. Снимаем видеоклип на очень классную песню. Специально для всех тех, кто переживал, что забросила любимую музыку», — написала под кадрами счастливая Алсу.

Интересно, что для съемок нового ролика певица выбрала дерзкий кожаный костюм. Также она сделала несколько татуировок, а волосы заплела в длинную косу, воссоздав образ некой воительницы.

Поклонники отметили, что внешне их любимица сильно изменилась. Кроме того, многие фанаты с нетерпением ждут, когда звезда порадует из новым творением.