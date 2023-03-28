Певица Ханна после родов заявила, что для идеального веса ей надо сбросить еще три килограмма

Певица РФ Ханна (настоящее имя Анна Иванова) раскрыла собственный вес через полтора месяца после родов. Артистка стала мамой в начале февраля во второй раз.

Исполнительница родила дочку. Роды проходили в одной из специализированных клиник в Дубае. За услуги Ханна отдала более одного миллиона рублей.

А сегодня в своих социальных сетях молодая мать призналась поклонникам, что она практически вернула свой привычный вес.

«Прошло полтора месяца после родов, сейчас вес 60кг (осталось сбросить еще 3 кг). Кожа снова стала упругой и возвращается на свои места», — написала 32-летняя знаменитость.