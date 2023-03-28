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Певица Ханна после родов заявила, что для идеального веса ей надо сбросить еще три килограмма

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Певица Ханна после родов заявила, что для идеального веса ей надо сбросить еще три килограмма
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Фото из открытых источников

Певица РФ Ханна (настоящее имя Анна Иванова) раскрыла собственный вес через полтора месяца после родов. Артистка стала мамой в начале февраля во второй раз.

Исполнительница родила дочку. Роды проходили в одной из специализированных клиник в Дубае. За услуги Ханна отдала более одного миллиона рублей.

А сегодня в своих социальных сетях молодая мать призналась поклонникам, что она практически вернула свой привычный вес.

«Прошло полтора месяца после родов, сейчас вес 60кг (осталось сбросить еще 3 кг). Кожа снова стала упругой и возвращается на свои места», — написала 32-летняя знаменитость.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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