Поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из РФ артистах

Народный артист Российской Федерации, прославленный поэт-песенник Илья Резник решил высказать свое мнение об уехавших из РФ артистах. Во время творческой встречи в преддверии своего 85-летнего юбилея маэстро предположил, что одни знаменитости ошиблись, а другие пожелали всего лишь материальных благ.

«Думаю, что многие вскоре пожалеют об отъезде, ведь за рубежом творческому человеку делать нечего. Вот дадут концерты, а затем все закончится. Будет у них ностальгия и разочарование», — отметил Резник.

Поэт-песенник также добавил, что разочаровался в некоторых людях, которых ранее любил и с которым прошел огромный творческий путь.

«То, что мы создали — принадлежит народу. Невозможно сказать: «Давайте запретим эти песни» — они стали народу близки. Ему не скажешь: «Разлюбите эти песни», — заключил Илья Рахмиэлевич.