Покинувшая РФ латвийская певица Лайма Вайкуле призналась, что проходила химиотерапию и радиацию

Латвийская певица Лайма Вайкуле победила рак груди 30 лет назад. Но об этом периоде жизни артистка старалась как можно меньше вспоминать. В последнем интервью эстрадная звезда призналась, что после обнаружения онкологии стала совершенно другим человеком.

«Америка меня научила улыбаться, делиться своими проблемами. Проходила химиотерапию и радиацию. Многим знакомым, когда они мне говорили, прекращаю или не могу, –я твердила: «Это все закончится, затем будет все хорошо, нужно это пережить». Тем самым могу помочь, если кому-либо плохо. Я стала совершенно другим человеком», – сказала Лайма.

По словам Вайкуле, она боялась мыслей, что ей будет некому помочь. К тому же 68-летняя исполнительница подчеркнула, что раньше «земля вокруг нее крутилась».