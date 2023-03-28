Российская певица Полина Гагарина показала свою архивную фотографию до экстремального похудения

На днях свой день рождения отметила популярная российская певица Полина Гагарина. 27 марта артистке исполнилось 36 лет. Сегодня исполнительница является не только востребованной в своей родной стране, но и мамой двоих очаровательных детей.

В честь очередного дня рождения Полина опубликовала в своих соцсетях снимки после первых родов.

Было такое время, была пампушкой. Это фото после рождения Андрюши, - подписала архивные кадры Гагарина.

Артистка очень довольна достигнутыми результатами. Она призналась, что в 20 лет решила кардинально изменить свою внешность и избавится от лишнего веса. По словам певицы, ее сегодняшнее отражение в зеркале является мотиватором для того, чтобы постоянно улучшать себя.

Впрочем, многие поклонники обвиняют Полину Гагарину в том, что она очень сильно похудела и находится на грани анорексии.Однако сама звезда гордится своей фигурой.