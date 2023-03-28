Шахназаров раскритиковал Харламова, сравнившего участников СВО ВС РФ с футбольными болельщиками

Недавно Гарику Харламову задали вопрос про уехавшего комика Семена Слепакова. Его спросили, поддерживают ли они контакты и о чем разговаривают. Шоумен ответил, что любит своего коллегу и никогда не бросит.

«Мой лучший друг всю жизнь болел за „Спартак“. Я всю жизнь болел за ЦСКА. У нас было два варианта: бить друг друга каждый день или дружить и принимать позицию друг друга. Вот так делаем. Так же делаю по отношению к другим друзьям, которые уехали», — сказал Харламов.

Такой ответ не устроил Михаила Шахназарова. Журналист в эфире шоу «Полный абзац» объяснил, что подобную позицию по отношению к стране не приемлет.

Гарик сравнивает людей, которые гибнут на фронте, с болельщиками ЦСКА и «Спартака». Оказывается те, кто воюет за Украину — болельщики? Знаете, есть игра «Зарница», там синие и белые, бегают, по шарикам стреляют, эстафетные палочки передают. Но это всего лишь игра. А вот на СВО людям руки-головы отрывают. Это страшнее.