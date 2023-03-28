SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»

Певец SHAMAN (настоящее имя артиста из Новомосковска Ярослав Дронов) в своей последней беседе с журналистами вновь упомянул конфликт со скандальной журналисткой Ксенией Собчак. После слов телеведущей в социальных сетях о желании «быть рубашкой на теле Дронова и микрофоном на его выступлениях» исполнитель заявил, что светская львица может быть тайно в него влюблена.

«Подозреваю, Ксения Анатольевна не очень ровно в мою сторону дышит, иначе откуда к моей персоне столько внимания?» — в шутливой форме отметил SHAMAN.

Также артист подчеркнул, что он не против проявления внимания в свой адрес.

«С каждым разом она все более прямо проявляет чувства. Раз такое говорит, наверное, так чувствует. Не будем мешать! Никому не буду запрещать меня любить и любить мое творчество», — добавил Дронов.