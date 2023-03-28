Сиквел «Аватара» режиссера Джеймса Кэмерона официально вышел в онлайн-кинотеатрах

Спустя 3,5 месяца после первой премьеры в кинотеатрах во вторник, 28 марта, прошла официальная цифровая премьера фильма «Аватара: Путь воды» от кинорежиссёра Джеймса Кэмерона. Картина доступна на всех крупных стриминговых площадках.

В онлайн-кинотеатрах iTunes (Apple), Prime Video (Amazon), Movies Anywhere и Vudu ленту можно посмотреть в разрешении 4К, а также с поддержкой звука Dolby Atmos. Покупатель цифровой версии также имеет доступ к трем часам дополнительных материалов, где рассказывается об исследовании мира Пандоры (о культуре На’ви, подводной экосистеме) и уникальному производству о дизайне звука, подводных съёмках, визуальных спецэффектах и актёрах.

Добавим, что студия Disney+ получит цифровую версию фильма немного позже, однако когда именно, пока что неизвестно. То же самое касается других физических копий сиквела.