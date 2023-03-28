Соловьев придумал «расправу» для Карнаухова после инцидента с красивой девушкой в голубом платье

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, как намерен поступить с ведущим Ютуб-канала Сергеем Карнауховым после недавнего инцидента с девушкой в голубом платье.

В Сети обсуждают ситуацию, произошедшую в студии «Соловьев LIVE». Во время выступления президента Александра Лукашенко Карнаухов заметил красивую девушку в зале с глубоким декольте, сделав скриншот экрана. Соловьев отметил, что ведущий себя пригвоздил к столбу традиционных ценностей. За это ему нужно выписать премию, а также объявить благодарность.

«Не знаю, как можно расправиться с неугомонным мужиком», — заявил журналист в ходе передачи «Полный контакт».