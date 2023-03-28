Super: Джиган впервые прокомментировал появившуюся в Сети романтическую переписку с фанаткой

Рэпер Джиган не живет в семейном доме с Оксаной Самойловой, а свой особняк на продажу. Сегодня в Сети появились скриншоты переписки певца с одной фанаткой. Многие пользователи отметили, что исполнитель вел себя раскрепощенно, как это делает свободный мужчина.

Сперва он рассказал девушке о ежедневных делах, а в конце разговора пригласил присоединиться на утреннюю пробежку. Издание Super связалось с рэпером, чтобы узнать, почему вместо примирения с супругой он предпочитает романтические переписки с иными дамами. Джиган ответил, что эта переписка является фейком.

«Во-первых, галимый фотошоп. Во-вторых, не хожу утром на пробежку. К тому же, у меня ее нет. И моя жена прекрасно об этом знает», — сказал артист.