Вышедшую на сцену певицу Ольгу Бузову отправили к наркологу из-за подозрений в алкоголизме

Российская певица и ведущая Ольга Бузова шокировала поведением на сцене даже самых преданных поклонников. Артистку в откровенном латексном костюме заподозрили в алкоголизме. Скандал разгорелся из-за ролика, который появился Сети.

По мнению пользователей, на последнем концерте теледива неуверенно передвигалась по сцене и очень странно себя вела. Обеспокоенные зрители призвали Бузову срочно обратиться к наркологам для того, чтобы начать лечение от алкогольной зависимости.

Впрочем, некоторые поклонники Ольги уверены, что она просто устала во время выступления.

Сама певица не комментирует эти слухи. Ранее светская львица уже говорила, что она не злоупотребляет спиртными напитками, поскольку имеет некоторые проблемы со здоровьем.