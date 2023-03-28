Жена Никиты Джигурды Марина Анисина неожиданно сделала заявление о разводе с шоуменом

В последнее время ходят слухи о том, что Никита Джигурда и Марина Анисина больше не вместе. На публике шоумен зачастую появлялся в компании Анастасии Волочковой, а перед супругой публично просит прощения в соцсетях.

Еще одним поводом для сплетен стал переезд фигуристки в Турцию вместе со своими детьми. Пользователи обсуждают, что звездная пара больше не вместе из-за постоянных измен артиста с балериной.

Но терпеть домыслы журналистов Анисина не захотела. Марина вышла на связь и опровергла развод с Джигурдой. Как заявила фигуристка, у них все хорошо, а недоброжелатели не дождутся их развода.

«Мы вместе, у нас счастливая, крепкая семья! Никто не переезжал в Турцию. Весь негатив мгновенно сжигаем, сильно не старайтесь», - написала возлюбленная Никиты.