Журналистка Алена Жигалова заявила, что Максим Галкин украл ее шутку про Долину и Лепса

Алена Жигалова обвинила комика Максима Галкина✱ (признан иноагентом). Как рассказала блогер, сбежавший из РФ юморист украл у нее шутку.

Муж Примадонны активно гастролирует с концертами на рубежом. В ходе выступлений Галкин критикует Россию и коллег по творческому цеху. Во время недавнего мероприятия Максим прошелся по Григорию Лепсу, Ларисе Долиной, Олегу Газманову и певцу SHAMAN. Журналистка отреагировала на слова шоумена на Ютуб-шоу «Алена, блин! говорит». Она напомнила, что в первом выпуске новостей говорила о пресс-конференции, участниками которой были Лепс, Басков, Газманов и Долина.

«Я пошутила, что из первых букв фамилий получается аббревиатура ЛГБД. Галкин эту шутку подхватил и теперь с ней выступает на концертах», —сказала Жигаловой.

По словам Алены, пародист не поблагодарил ее за идею. При этом Жигалова добавила, что он сам больше относится к этой аббревиатуре, нежели перечисленные артисты.