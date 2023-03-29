«Ъ»: В мире вырос спрос на книги, фильмы и сериалы про шпионов и разведчиков

В России, и в мире в том числе, вырос интерес к фильмам, сериалам и книгам о шпионах, разведчиках, пишет «Ъ». Об этом свидетельствуют данные издателей, дистрибьюторов и онлайн-кинотеатров.

Поскольку продажи подобного контента постоянно растут, видеосервисы планируют выпустить оригинальные продукты на данную тему. Так, рост спроса на литературу о шпионах из года в год увеличивается на 30-50%. Причем тенденция эта наблюдается не только в РФ, но и за границей. Эксперты связывают это с увеличением геополитической напряженности. При этом схожая ситуация была во время холодной войны. Тогда популярным был телесериал «17 мгновений весны».

По словам руководителя редакционной группы МИФ Ольги Киселевой, что и на зарубежном рынке печатные произведения о шпионах и разведчиках выпускают практически крупные издательства.