Политический руководитель киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей готовности и желании провести переговоры с политическим руководителем Китая Си Цзиньпином в столице Украины. Об этом он заявил в интервью изданию «Assosiated Press». Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с политическим руководителем Китайской народной республики. Он ответил, что хотел бы встретиться с Цзиньпином в Киеве.

Он отметил, что до начала украинского кризиса уже проводил переговоры с Цзиньпином. При этом он добавил, что в течении последнего времени ему не удавалось выйти на дипломатический контакт с политическим руководителем Китайской народной республики.