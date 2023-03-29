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Зеленский заявил о готовности встретиться с Цзиньпином

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Зеленский заявил о готовности встретиться с Цзиньпином
В Мире
Фото из открытых источников

Политический руководитель киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей готовности и желании провести переговоры с политическим руководителем Китая Си Цзиньпином в столице Украины. Об этом он заявил в интервью изданию «Assosiated Press». Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с политическим руководителем Китайской народной республики. Он ответил, что хотел бы встретиться с Цзиньпином в Киеве.

Он отметил, что до начала украинского кризиса уже проводил переговоры с Цзиньпином. При этом он добавил, что в течении последнего времени ему не удавалось выйти на дипломатический контакт с политическим руководителем Китайской народной республики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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