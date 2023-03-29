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Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»

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Ходаренок заявил, что в основу контрнаступления ВСУ положено три слова - «ошеломить, парализовать, разгромить»
Украина
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок во время недавнего эфира на федеральном телеканале посетовал на то, что поставки вооружений Украине практически ушли из публичного пространства. Все меньше информации поступает о количестве поставленных боеприпасов к тем же «Хаймарсам». Нет сведений и о том, сколько «умных бомб» получили ВСУ.

«Не поставили, поставили? Опять-таки, в каком количестве? Это не находится сейчас в публичной сфере», - говорит Ходаренок и отмечает, что уход поставок из публичного пространства может говорить о том, что оружие идет, оно накапливается и будет применено в оперативных количествах.

Порассуждал Ходаренок и о том, как может начаться анонсированное контрнаступление ВСУ. Он допустил, что в основу плана может быть положено всего три слова - «ошеломить», «парализовать», «разгромить».

Это означает нанесение массированных ударов по всем командным пунктам и узлам связи на всю глубину фронта, организацию проблем в управлении войсками, и, наконец, наземную операцию с целью добиться значительных результатов в короткие сроки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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