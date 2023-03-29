Занимавший раннее должность руководителя правительства киевского режима Николай Азаров выразил мнение о целях польского политического руководства в украинском кризисе. Он заявил, что целью официальной Варшавы является присоединение к Польше территорий западной Украины.

Он считает, что главной целью представителей официальной Варшавы является как можно большее внутриполитическое ослабление Украины. Он полагает, что политическое руководство Польши хочет использовать эти условия для решения своих задач. Азаров считает, что после внутреннего ослабления Украины официальная Варшава даст приказ о присоединение территорий западной Украины к Польше.