Yandex.RTB

В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

Image 16+
В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации
В Мире
Фото из открытых источников

Нидерландское издание NL Times сообщает, что политическое руководство столицы Голландии Амстердама приняло решение запретить работникам администрации города использовать на своих электронных устройствах китайское приложение TikTok. В статье указано, что в связи с этим от всех работников администрации города потребуют убрать приложение со своих электронных устройств. В результате политическое руководство города в этом отношении последовало решению, принятому ранее политическим руководством Голландии. 

Уточняется, что это решение принималось с таким объяснением, что использование приложения расценивается как вероятная угроза утечки конфиденциальной информации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

Сегодня, 14:53

Азаров выразил мнение о целях Польши

Сегодня, 11:48

Зеленский заявил о готовности встретиться с Цзиньпином

Сегодня, 10:13

&quot;ВЗГЛЯД&quot;: Распад НАТО начнется с Черногории сразу после выборов в начале апреля

Вчера, 23:33

Китайский дипломат выразила мнение о внешней политике США

Вчера, 14:23

Болтон выразил мнение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

Вчера, 08:13

В США решили принять закон об изменении обозначения Китая в официальных документах

Вчера, 08:08

Китайский дипломат прокомментировала решение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

27-03-2023, 19:33

Биричевский обозначил позицию по ситуации с ВТО

27-03-2023, 10:43

Журналист Никифорова выразила мнение о политике США по отношению к Китаю

27-03-2023, 10:33

Филиппо отреагировал на заявление Зеленского

26-03-2023, 19:13

Политолог Можегов выразил мнение о ситуации в западных государствах

26-03-2023, 15:23

Матвейчев прокомментировал позицию западных государств по отношению к Китаю

25-03-2023, 11:58

Захарова прокомментировала заявление Трюдо

24-03-2023, 16:38

Каллас заявила об экспорте из РФ

23-03-2023, 17:58

Помпео выразил мнение о сотрудничестве РФ и Китая

23-03-2023, 13:33

CNN: В ООН предрекают человечеству глобальные катастрофы из-за изменения климата

22-03-2023, 19:47

Кисида заявил о продолжении санкционной политики

22-03-2023, 08:33

Путин считает, что Цзиньпин много внимания уделяет отношениям РФ и Китая

20-03-2023, 18:43

Бербок сделала заявление о политике РФ по отношению к Молдавии и Грузии

20-03-2023, 11:13

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре
  • 27-03-2023, 18:17

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
  • Сегодня, 14:02

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии
  • Сегодня, 10:18

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,

МК: Украинская артистка Алина Паш описала увиденное в зоне СВО фразой «Свиньи едят трупы»
  • Вчера, 20:10

МК: Украинская артистка Алина Паш описала увиденное в зоне СВО фразой «Свиньи едят трупы»

Украинская певица Алина Паш дала семь концертов в прифронтовой зоне СВО. Артистка впервые рассказала о своих шокирующих впечатлениях от увиденного во

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»
  • Вчера, 12:37

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»

Певец SHAMAN (настоящее имя артиста из Новомосковска Ярослав Дронов) в своей последней беседе с журналистами вновь упомянул конфликт со скандальной

Владимир Соловьев напомнил шоумену Галкину о возрасте его жены Пугачевой после слов о Газманове и Долиной
  • Сегодня, 14:26

Владимир Соловьев напомнил шоумену Галкину о возрасте его жены Пугачевой после слов о Газманове и Долиной

Владимир Соловьев прокомментировал шутки юмориста Максима Галкина* (в РФ признан иноагентом) над возрастом российских исполнителей. Ведущий напомнил,

Интересная информация
В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука
  • Вчера, 10:22

В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука

В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное

Филиппо отреагировал на заявление Зеленского
  • 26-03-2023, 19:13

Филиппо отреагировал на заявление Зеленского

Французский оппозиционный политик Филиппо, ранее входивший в число депутатов европейского законодательного органа, прокомментировал заявление

Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены
  • 27-03-2023, 21:56

Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены

В Госдуме обозначили выплаты некоторым группам граждан. Среди них есть те, которые вырастут уже в ближайшее время. Так, повышение коснется социальных

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах
  • Вчера, 10:33

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах

В Ростове запланированы массовые отключения света. Как отметили в "Донэнерго", связано это с профилактическими работами на оборудовании