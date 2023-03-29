В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает
Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были
Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,
Украинская певица Алина Паш дала семь концертов в прифронтовой зоне СВО. Артистка впервые рассказала о своих шокирующих впечатлениях от увиденного во
Певец SHAMAN (настоящее имя артиста из Новомосковска Ярослав Дронов) в своей последней беседе с журналистами вновь упомянул конфликт со скандальной
Владимир Соловьев прокомментировал шутки юмориста Максима Галкина* (в РФ признан иноагентом) над возрастом российских исполнителей. Ведущий напомнил,
В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное
Французский оппозиционный политик Филиппо, ранее входивший в число депутатов европейского законодательного органа, прокомментировал заявление
В Госдуме обозначили выплаты некоторым группам граждан. Среди них есть те, которые вырастут уже в ближайшее время. Так, повышение коснется социальных
В Ростове запланированы массовые отключения света. Как отметили в "Донэнерго", связано это с профилактическими работами на оборудовании