В Амстердаме собираются запретить TikTok работникам администрации

Нидерландское издание NL Times сообщает, что политическое руководство столицы Голландии Амстердама приняло решение запретить работникам администрации города использовать на своих электронных устройствах китайское приложение TikTok. В статье указано, что в связи с этим от всех работников администрации города потребуют убрать приложение со своих электронных устройств. В результате политическое руководство города в этом отношении последовало решению, принятому ранее политическим руководством Голландии.

Уточняется, что это решение принималось с таким объяснением, что использование приложения расценивается как вероятная угроза утечки конфиденциальной информации.