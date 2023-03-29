Путин сделал заявление об экономике РФ

Российский президент Владимир Путин сегодня сделал заявление об экономике Российской Федерации. Он рассказал, что по ряду показателей в ней отмечаются позитивные тенденции. В качестве одной из причин таких тенденций он обозначил освоение российскими компаниями тех сфер экономической деятельности, которые раньше занимали иностранные компании.

При этом Путин поставил задачи перед правительством в сфере экономической политики. Например, он отметил, что предстоит еще принимать меры для борьбы с последствиями ведения западными государствами санкций по отношению к Российской Федерации. Также в качестве задачи он поставил принятие мер по отношению к внутреннему спросу.