Адвокат Александр Дубровинский не верит, что певица Вера Брежнева вернется назад в Россию

Экс-солистка женской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева возвращаться в РФ не планирует. Об этом говорит адвокат Сергей Добровинский, комментируя сегодняшнюю новость о продаже хитов артистки.

Напомним, ранее стало известно, что украинская певица и ее муж-продюсер Константин Меладзе выставили на продажу песни артистки и коллектива на русском языке. По мнению Добровинского, если Вера решилась на этот шаг, то значит возвращаться назад в Россию она не намерена.

«Когда тебе какая-то вещь не нужна ты не будешь ею пользоваться, то ты ее продаешь. Однако что если случится так, что она будет вынуждена вернуться в РФ?» — задался вопросом правозащитник.

Как говорит адвокат, Брежневой будет нечего исполнять или ей придется выплачивать роялти новому правообладателю треков.