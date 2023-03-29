Михаил Пореченков заявил о необходимости артистам в РФ обозначать свою позицию по СВО

В Сети не утихают общественные д****ы по поводу публичных личностей, которые покинули РФ после начала специальной военной операции на Украине. На этот счет решил высказаться Михаил Пореченков.

По мнению Народного артиста России, российским актерам нужно как можно быстрее определить позицию касательно СВО. Как считает актер и кинорежиссер, знаменитостям придется рано или поздно озвучить свою гражданскую позицию.

Как отмечает Пореченков, он по-прежнему остается приверженцем своей родины и своего народа, поэтому активно помогает в сборе гуманитарной помощи вместе с единомышленниками. При этом Михаил считает, что не обязательно публично об этом рассказывать. Об этом сценарист заявил в беседе с журналистами портала «Аргументы и факты».