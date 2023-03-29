Актриса Галина Безрук рассказала о сложном периоде в своей жизни

Галина Безрук, которая сыграла в сериале «Белая лилия», рассказала, как справляется с трудностями в жизни и как театр в свое время помог ей одолеть сложные жизненные ситуации.

Как отметила артистка, она всегда слушает свое внутреннее «я», однако при этом идет на компромиссы ради того человека, которого искренне любит. По словам актрисы, театр помог ей пережить кризисные моменты. Прежде всего Галина имеет ввиду борьбу ее мужа с алкогольной зависимостью.

Также Безрук призналась, что во время пребывания на сцене она не просто исполняет роль, а через голос и жесты выражает свои эмоции и чувства. Это позволяет выговориться перед зрителями и избавиться таким образом от негативных эмоций, что является прекрасным способом преодолеть депрессию и уныние.