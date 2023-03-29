Актрису Кристину Асмус оскорбили во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»

Кристина Асмус исполняет главную роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Но роль актрисы нравится далеко не всем зрителям. Некоторые россияне даже не скупятся на грубые слова и оскорбления в адрес артистки.

Три года назад Асмус стала ярким инфоповодом из-за весьма интимной сцены в картине «Текст». Теперь телезрители критикуют ее за пошлость и чрезмерную откровенность в постановке «Леди Макбет Мценского уезда».

Неприятный инцидент произошел в Театре имени Ермоловой. Одному из зрителей не понравилось поведение главной героини и он громко выразил свое негодование. Мужчина выкринул нелестное высказывание прямо из-зала в адрес Кристины. Сама звезда узнала об этом от своих подписчиков. Оказалось, что она Асмус не услышала выкрик. Знаменитость только посмеялась над этим выпадом:

«Не знаю, не слышала. У меня на лестнице в этот момент был секс».



