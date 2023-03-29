Александр Калягин заявил, что сбежавшие из РФ артисты поставили крест на своей карьере

По словам председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, сбежавшие из страны артисты поставили крест на своей карьере. О своей жалости к уехавшим звездам он рассказал журналистам.

После СВО многие известные личности решили покинуть родину. Некоторые из оставшихся знаменитостей считают, что сбежавших звезд необходимо лишить всех государственных званий и наград, а также признать иноагентами. Однако Калягин, несмотря на то, что не приветствует такие поступки, считает, что требования о наказаниях для беглецов никому пользы не принесут. Александр подчеркнул, что ему жаль сбежавших звезд отечественного шоу-бизнеса, поскольку они окончательно поставили крест на своей карьере.

«Мне жаль, что они уехали. Жаль, они талантливы. Но это их выбор, который не приветствую. Во время трудностей в жизни страны надо быть с ней. Не представляю, как актер в это время уезжает», — сказал председатель.